Salvato al quarto piano dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti prontamente nel pomeriggio a Campi Bisenzio, salvando una persona in evidente stato di agitazione sul terrazzo del quarto piano di un edificio. Con tempestività e professionalità , hanno evitato il peggio e portato in salvo l'individuo. Un intervento che testimonia ancora una volta l'importanza della prontezza e dell'umanità dei nostri eroi in divisa.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 16 nel comune di Campi Bisenzio in via Goito, per il soccorso ad una persona in evidente stato di agitazione, sul terrazzo dell'abitazione posta al quarto piano di un condominio. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti con una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

