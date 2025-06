Salvataggio dei rospi comuni Intercettati 3.500 esemplari

Durante questa intensa stagione di salvataggio, i volontari di Tutela Anfibi Basso Verbano odv hanno intercettato e tutelato ben 3.500 rospi comuni in migrazione tra Sesto Calende e Golasecca. Ogni sera, con dedizione e passione, hanno traghettato questi piccoli eroi della natura al sicuro, impedendo che diventassero vittime della strada. Come sottolinea Milo Manica, presidente dell’associazione, questi sforzi sono fondamentali per preservare la biodiversità locale e sensibilizzare la comunità .

Tirano le somme della stagione di salvataggio del rospo comune in migrazione tra Sesto Calende e Golasecca, i volontari di Tutela anfibi basso Verbano odv che sono stati impegnati tutte le sere da metĂ febbraio a metĂ maggio a traghettare i rospi da una pare all’altra della strada per evitare che fossero vittime delle automobili. Spiega Milo Manica, presidente dell’associazione sestese impegnata da anni nelle azioni di tutela degli anfibi in collaborazione con Parco del Ticino e amministrazioni comunali: "Il 2025 risulta un anno molto proficuo per gli anfibi del nostro territorio, interessato finalmente da piogge abbondanti dopo anni di siccitĂ ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salvataggio dei rospi comuni. Intercettati 3.500 esemplari

