Salvaguardare la legislazione europea in materia di sostenibilità un appello

In un contesto globale in rapido cambiamento, la salvaguardia della legislazione europea sulla sostenibilità diventa una priorità imprescindibile. Il prof. Enrico Giovannini, Presidente dell’ASviS, ha inviato una missiva ai Governi e alle Istituzioni europee, sottolineando l’importanza di mantenere e rafforzare le normative che tutelano il nostro pianeta. Firmata da prestigiose figure europee, questa lettera rappresenta un appello urgente: è fondamentale agire ora per garantire un futuro più sostenibile per tutti.

Il prof. Enrico Giovannini Presidente del Comitato Scientifico dell’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) segnala questa lettera che “abbiamo inviato oggi ai Governi e alle Istituzioni europee sulla necessità di salvaguardare la legislazione europea in materia di sostenibilità”. La lettera è firmata da autorevoli figure europee, tra cui ex commissari, ex presidenti, ex ministri. lunedì 23 giugno 2025 Alle Istituzioni e ai Governi dell’Unione Europea Il recente pacchetto normativo UE in materia di sostenibilità (Omnibus I), volto a semplificare le regole e a rilanciare la competitività dell’economia europea, rischia di smantellare il quadro normativo sulla sostenibilità che è stato accuratamente costruito nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

