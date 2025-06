Salute mentale psicoterapia gratuita per giovani e persone trans | l’impegno di eBay e Serenis

In occasione del Pride Month 2025, eBay Italia e Serenis si impegnano a promuovere l’inclusione e il benessere mentale con un gesto concreto: donare 100 pacchetti di sedute psicologiche gratuite al Movimento Identità Trans. Questo progetto mira a sostenere chi, tra le persone LGBTQIA+, affronta sfide legate alla salute mentale, spesso amplificate da stigma e barriere economiche. Perché andare in psicoterapia: 10 ottime ragioni per prendersi cura di sé e vivere con più serenità.

In occasione del Pride Month 2025, eBay Italia e Serenis uniscono le forze per promuovere l'inclusione attraverso un gesto concreto: la donazione di 100 pacchetti di sedute psicologiche gratuite al Movimento Identità Trans. L'obiettivo è offrire supporto reale a chi, tra le persone LGBTQIA+, affronta difficoltà legate alla salute mentale, spesso aggravate da stigma, discriminazioni e barriere economiche.

Salute mentale, psicoterapia gratuita per giovani e persone trans: l’impegno di eBay e Serenis; eBay in Italia e Serenis uniscono le forze per un Pride Month all’insegna dell’inclusione; Pride Month, l’iniziativa a sostegno della salute mentale nella comunità LGBTQIA+.

