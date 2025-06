Salute estetica e innovazione | un incontro alla Camera dei Deputati per esplorare il futuro del mercato

Un evento di grande rilevanza si è svolto presso la Camera dei Deputati, dedicato a esplorare il ruolo dell'estetica e benessere come motore di innovazione e trasformazione nei settori economici tradizionali. L'incontro, intitolato “Salute, estetica e innovazione: Il Valore del Made in Italy nel Panorama Globale”, ha avuto l'obiettivo di analizzare come le piattaforme digitali stiano ridefinendo le dinamiche del business e creando nuove opportunità per professionisti e imprese. L'evento, moderato con competenza dall'onorevole Filippo Maturi, membro del consiglio direttivo di IDEA – Italian Digital Expert Association –, ha offerto un'occasione di dialogo tra rappresentanti istituzionali e giovani imprenditori, accomunati dalla visione di un mercato in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, estetica e innovazione: un incontro alla Camera dei Deputati per esplorare il futuro del mercato

