La tensione e le polemiche si placano con una decisione che ha sorpreso molti: la messa politica per Bibbiano, organizzata dal sacerdote Davide Poletti, è stata annullata. L'intervento decisivo dell'arcivescovo Morandi ha fermato questa iniziativa, sottolineando l'importanza di mantenere il rispetto e l'equilibrio in momenti così delicati. La vicenda evidenzia non solo la controversia, ma anche la solitudine del prete nel confrontarsi con la propria vocazione in tempi difficili.

Salta la messa per Bibbiano che il controverso sacerdote Davide Poletti aveva deciso di organizzare suscitando polemiche e un intervento decisivo da parte di Marco Eboli, esponente della destra. L’arcivescovo di Reggio Emilia, Morandi, ha stoppato tutto. Salta la Messa politica. La controversa Messa straordinaria per il processo Bibbiano, prevista mercoledì sera alle 19 nella chiesa del Sacro Cuore di Baragalla a Reggio Emilia, non si è celebrata. E non si farà più. L’intervento dell’arcivescovo Morandi, che già il giorno prima aveva corretto le intenzioni pubblicate sul bollettino dell’unità pastorale – le stesse intenzioni contestate da Marco Eboli con una lettera aperta che ha fatto esplodere il caso – si è rivelato decisivo per disinnescare una celebrazione apparsa politicamente schierata, alla vigilia della sentenza per il traffico di affidi illeciti e di bambini sottratti ai genitori in val d’Enza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salta la messa per Bibbiano, decisivo l’intervento del Vescovo: la solitudine del prete “compagno”…

