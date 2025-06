Salisburgo-Real Madrid | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il grande calcio internazionale torna protagonista con un match imperdibile: il Real Madrid sfida il Salisburgo nel Mondiale per Club 2025. In scena nell'ultima giornata del girone H, questa partita promette emozioni e colpi di scena. Scopri orario, formazioni probabili e come seguire l’evento in TV, perché questa è un’occasione da non perdere per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

(Adnkronos) – Il Real Madrid scende in campo nel Mondiale per Club 2025. I Blancos affrontano il Salisburgo nella notte tra oggi, giovedì 26 giugno, e domani, venerdì 27, nell'ultima giornata del girone H. La squadra spagnola arriva all'ultimo appuntamento della fase a gironi del nuovo, e ricchissimo, torneo voluto dal presidente della Fifa Gianni.

