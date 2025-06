Salerno spara a un ladro e nasconde il corpo | imprenditore indagato

Un dramma nella quiete di Foria di Centola sconvolge la comunità: Aurelio Valiante, imprenditore di 60 anni, ha sparato e ucciso un ladro albanese durante un tentativo di furto, nascondendo il corpo per ore. Dopo aver confessato di aver agito in preda alla paura, ha condotto i carabinieri nel luogo del ritrovamento. La vicenda solleva interrogativi sulla legittima difesa e sulla sicurezza di un'intera provincia, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della giovane figlia del vittima.

Ha detto di aver avuto paura, di aver sparato dopo essere stato aggredito. Domenica sera, nella sua casa di Foria di Centola, Aurelio Valiante, imprenditore edile di 60 anni, ha ucciso un ladro albanese di 26 anni e ne ha ferito un altro. Il terzo è in fuga. Dopo ore di silenzio, l’uomo ha condotto i carabinieri al deposito dove aveva nascosto il cadavere. Il giovane, residente in Campania, lascia una figlia piccola. Valiante è indagato per omicidio, lesioni gravissime e occultamento di cadavere. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Salerno, spara a un ladro e nasconde il corpo: imprenditore indagato

