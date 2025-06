Salernitana al Tar del Lazio | nessun deferimento nessuna urgenza | ecco su cosa si gioca il ritorno in B

Salernitana sfida il tempo e le decisioni sportive: il ricorso al TAR del Lazio contro la sospensione dei playout con il Frosinone rappresenta un colpo importante nel ritorno in Serie B. Con nessun deferimento e nessuna urgenza, i granata puntano a ribaltare le sorti di una partita cruciale, sfruttando anche il precedente Foggia 2019 come arma strategica. La battaglia legale è appena iniziata, ma cosa riserverà il futuro?

Il rinvio del play out col Frosinone e il precedente Foggia 2019 come arma chiave. La Salernitana ha ufficialmente presentato ricorso al TAR del Lazio contro la sospensione dei playout con il Frosinone, inizialmente previsti per il 19 e 26 maggio 2025. Il club granata aveva provato a far valere le sue ragioni davanti al Collegio di garanzia del Coni ed Tribunale Federale Nazionale ma i ricorsi presentati finora sono stati rigettati con il club del presidente Iervolino che, oltre un mese dopo la fine del campionato di serie B, ha affrontato la Sampdoria in un avvelenato play out, concluso con la retrocessione dei campani in serie C dopo la sospensione del match di ritorno (con i tifosi granata inferociti contro Figc, Lega B e la direzione dell'arbitro Doveri).