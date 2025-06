Salento finisce all?asta l?hotel lusso del castello

Il maestoso Castello di Ugento, simbolo di storia e lusso nel cuore del Salento, sta per cambiare proprietario. Il 21 luglio si terrà l’asta pubblica per la vendita dell’hotel a cinque stelle, un’occasione unica per investitori e appassionati di charme e raffinatezza. Questa è la vostra chance di possedere un angolo di paradiso, un gioiello architettonico immerso in paesaggi mozzafiato. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità straordinaria.

Il castello di Ugento viene pignorato e finisce all'asta. Il 21 luglio si svolgerĂ la procedura per la vendita della piena proprietĂ dell'albergo a cinque stelle situato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, finisce all?asta l?hotel lusso del castello

In questa notizia si parla di: finisce - asta - castello - salento

Pignorato, il Castello di Stigliano finisce all'asta per 3,5 milioni - Il Gazzettino - Sul portale delle aste giudiziarie viene proposto in vendita il complesso monumentale. Segnala ilgazzettino.it

Il Castello di Stigliano finisce all'asta: costa 3 milioni e mezzo - Il Gazzettino - it viene proposto in vendita l'enorme complesso monumentale. Come scrive ilgazzettino.it