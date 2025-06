Sale sul tetto di casa e minaccia di lanciarsi nel vuoto | i carabinieri gli salvano la vita

Sale sul tetto di casa e minaccia di lanciarsi nel vuoto: un gesto disperato che i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma sono riusciti a sventare con prontezza e coraggio. Grazie al loro intervento tempestivo, oggi quell‚Äôuomo pu√≤ condividere una testimonianza di speranza e rinascita, dimostrando ancora una volta che la forza della solidariet√† pu√≤ fare la differenza nei momenti pi√Ļ bui.

√ą grazie ai¬†Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma¬†che¬†oggi un uomo¬†¬†pu√≤ commentare una brutta esperienza personale¬†legata ad un momento di difficolt√† emotiva. Nella serata del 23 giugno,¬†un uomo di mezz‚Äôet√† residente in zona Baganzola,¬†aveva manifestato l'intenzione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

