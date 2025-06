Sale sul pennone di San Marco. Allertate squadre dei vigili del fuoco per farlo scendere.

Situazione incredibile a Venezia: un attivista si è arrampicato sul pennone di San Marco, sventolando uno striscione anti-Bezos in una protesta audace e rischiosa contro il matrimonio del celebre imprenditore. Le squadre dei vigili del fuoco sono state allertate per farlo scendere, mentre la piazza si anima tra stupore e preoccupazione. Un gesto che solleva domande sulla legittimità e i rischi di azioni così estreme.

