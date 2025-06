Sale il prezzo del petrolio Brent a 67,9 dollari

Il mercato petrolifero si accende, con il Brent che raggiunge 67,88 dollari e il WTI che sale a 65,12 dollari al barile, trainato da un indebolimento del dollaro e da crescenti tensioni globali. I prezzi salgono, riflettendo un clima di incertezza e opportunità per gli investitori. Restate sintonizzati: l’andamento del petrolio continuerà a influenzare l’economia mondiale e i vostri portafogli.

