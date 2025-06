Sale attesa per Wimbledon dal 2003 e fino al 2030 in esclusiva su Sky e NOW

L’attesa per Wimbledon è alle stelle: dal 2003 al 2030, esclusiva Sky e Now, il torneo più prestigioso del tennis torna a incantare gli appassionati di tutto il mondo. Dal 30 giugno al 13 luglio, vivremo in diretta la 138ª edizione di “The Championships”, un evento imperdibile che continuerà a stupire anche negli anni futuri, consolidando il nostro ruolo di punto di riferimento per gli amanti dello sport. Preparati a emozionarti!

Mancano pochi giorni all’evento più prestigioso e atteso del tennis mondiale: da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio la 138esima edizione del torneo di Wimbledon, “The Championships”, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Un appuntamento che resterà solo su Sky anche per il quadriennio 2027-2030, oltre che per le edizioni 2025 e 2026. Cop. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sale attesa per Wimbledon (dal 2003 e fino al 2030) in esclusiva su Sky e NOW

In questa notizia si parla di: wimbledon - esclusiva - sale - attesa

Estate Sky Sport sempre più ricca con Wimbledon ed Eurolega in esclusiva anche nei prossimi anni - L'estate di Sky Sport si conferma un palcoscenico irresistibile, offrendo un calendario ricchissimo di emozioni e grandi esclusivi.

?CALCIO MERCATO L'ORIGINALE SKY SPORT FINO A VENERDI' 20 IN PIAZZA VITTORIA! L'attesa è finita: Alessandro Bonan torna a far sognare, questa volta in diretta da piazza Vittoria. Da lunedì 16 a venerdì 20 giugno si susseguiranno ospiti d’eccez Vai su Facebook

Sale attesa per Wimbledon (dal 2003 e fino al 2030) in esclusiva su Sky e NOW; Sale l’attesa per gli Internazionali d’Italia, in campo le pre-qualificazioni; Sinner-Djokovic a Wimbledon: dove vederla in tv e in streaming.

Wimbledon 2025, il torneo in diretta esclusiva nella Casa dello Sport. Oltre 750 ore live - Dal 30 giugno al 13 luglio, su Sky e in streaming su NOW, Wimbledon in diretta esclusiva nella Casa dello Sport ... Lo riporta sport.sky.it

Wimbledon 2025 in esclusiva su Sky Sport: la programmazione completa - Mancano pochi giorni all’evento più prestigioso e atteso del tennis mondiale: da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio la 138esima edizione del torneo di Wimbledon, ... Riporta msn.com