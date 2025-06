Saldi estivi 2025 quando iniziano | date e calendario regione per regione

Sei pronto a scoprire tutto sui saldi estivi 2025? Dal calendario regione per regione alle date ufficiali, questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nel mondo delle offerte stagionali. Conoscere i periodi di inizio e fine ti permette di pianificare al meglio gli acquisti, evitando sorprese e approfittando delle occasioni più irresistibili. Quando iniziano i saldi estivi 2025? Scopriamolo insieme!

Roma, 26 giugno 2025 - Con l’arrivo dell’estate, per molti italiani torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i saldi estivi. Occasioni, ribassi e vetrine addobbate a festa segnano l’avvio della stagione degli sconti, un’opportunità utile per rinnovare il guardaroba o concedersi qualche sfizio a prezzi ridotti. Ma quando iniziano i saldi estivi 2025? Ecco date ufficiali, normative e consigli per uno shopping consapevole. Quando iniziano i saldi estivi 2025. Il via ufficiale ai saldi estivi 2025 in Italia è previsto per sabato 5 luglio, con una durata media di 60 giorni. Le province autonome di Trento e Bolzano, invece, fanno eccezione: a Trento ogni commerciante decide autonomamente la data d'inizio, purché la finestra sconti non superi i due mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Saldi estivi 2025, quando iniziano: date e calendario regione per regione

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

