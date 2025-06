sakurai gioco smash bros crea problemi a nintendo

Le voci sul possibile allontanamento di Masahiro Sakurai da Smash Bros. sta agitano il mondo dei videogiocatori Nintendo, sollevando domande sul destino della celebre serie. Con la sua visione innovativa e il tocco unico, Sakurai ha plasmato un’epoca di gameplay senza pari, ma ora il suo ruolo potrebbe essere messo in discussione. Quale sarà il futuro di Smash Bros.? La risposta dipende proprio dall’equilibrio tra tradizione e innovazione nell’azienda.

