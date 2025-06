Sailor Moon la rara serie live-action ufficiale torna in TV per la prima volta dal suo debutto 20 anni fa

Dopo oltre vent'anni, la magia di Sailor Moon torna a brillare sul piccolo schermo con la serie live-action ufficiale, un vero tesoro per i fan di tutto il mondo. Dopo il debutto nel 2003 e un lungo silenzio, Toei Channel riaccende i riflettori su questa iconica trasposizione, disponibile dal 4 luglio ogni venerdì e sabato. Un'occasione imperdibile per rivivere le avventure delle guerriere Sailor e riscoprire il fascino senza tempo di una delle serie più amate.

Toei ha dato vita alla serie TV live-action ufficiale di Sailor Moon, per poi abbandonarla. Ma ora è pronto a ricevere una nuova occasione. Dopo oltre vent'anni, la serie live-action Pretty Guardian Sailor Moon torna in onda in Giappone. Lanciata nel 2003 da Toei, questa versione in carne e ossa del celebre manga torna in TV dal 4 luglio, ogni venerdì e sabato su Toei Channel. Una riscoperta preziosa per gli appassionati di Sailor Moon, tra nostalgia, curiosità e revival dell'epoca dorata delle guerriere lunari. Pretty Guardian Sailor Moon: il ritorno in TV della serie live-action dimenticata Nel vasto universo di Sailor Moon, costellato di anime, musical, reboot e merchandising scintillante, esiste un angolo più appartato, spesso trascurato anche dai fan di lunga data:

