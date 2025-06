Sagra della nocciola a Caprarola due weekend tra emozioni e sorprese | Stiamo preparando qualcosa di speciale

La Sagra della Nocciola di Caprarola torna a incantare con due weekend ricchi di emozioni e sorprese! Dal 22 agosto al 1° settembre 2025, il cuore del territorio si anima tra sapori autentici, eventi imperdibili e l’ospitalità calorosa della comunità. Un’occasione unica per vivere la tradizione in tutta la sua intensità e creare ricordi indimenticabili: perché a Caprarola, l’estate si accende con la magia della nocciola. Non mancate!

A Caprarola l'estate si accende con l'annuncio ufficiale della 69esima Sagra della nocciola, in programma nei weekend dal 22 al 24 agosto e dal 29 agosto al primo settembre 2025. Un evento attesissimo, che vede protagonista la tradizione, il territorio e l'inconfondibile calore della comunità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: nocciola - caprarola - sagra - emozioni

