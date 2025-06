Sagra della fiorentina Notte celeste Festa artusiana e la Salmonata umana per un weekend tutto da scoprire

Preparatevi a vivere un weekend all’insegna di tradizione, gusto e allegria: tra la suggestiva Sagra della Fiorentina, la notte celeste, la Festa Artusiana e la coinvolgente Salmonata Umana, ogni momento promette emozioni uniche. Il calendario si anima di eventi, musica e divertimento, offrendo un’opportunità imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio e condividere momenti indimenticabili con amici e famiglia. Non perdete l’occasione di immergervi in questa straordinaria kermesse!

Arriva il tanto atteso weekend e il calendario si riempie di eventi, musica e occasioni per divertirsi in compagnia: tra commedie romagnole, sagre, feste di paese e concerti imperdibili. Sagre e buon cibo Sabato spazio alla gastronomia locale con la grande festa della parrocchia di San. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: festa - sagra - fiorentina - notte

Ancora festa a Gorgonzola. C’è la Sagra dei mondeghili. Le polpette della tradizione povera lombarda - Preparati a gustare la tradizione a Gorgonzola con la Sagra dei Mondeghili! In un anno speciale che celebra il titolo di Città del formaggio, la Pro Loco torna con la seconda edizione di questa festa dedicata alle polpette lombarde.

Le luci della sera Fiorentina che si mescolano ai sorrisi dei runner. Due giorni dopo, l’emozione è ancora viva. La Cetilar Run / Notturna di San Giovanni 2025 è stata magia pura: correre di notte nel cuore di Firenze, tra arte, storia ed energia unica, è qualco Vai su Facebook

Sagra della fiorentina, Notte celeste, Festa artusiana e la Salmonata umana per un weekend tutto da scoprire; Acqua di San Giovanni, il rito fra magia e tradizione. “Ecco cosa non può mancare”; Sagra del Galletto e Fiorentina, Bientina.

Fiorentina, festa nella notte a Peretola. Cori e fumogeni, acclamato a gran voce Italiano - la Nazione - 30 di questa notte, quando in perfetto orario è arrivata la Fiorentina direttamente da Bruges. Come scrive lanazione.it

Debutta "Via Fiorentina in festa". È la notte voluta da Confesercenti. Negozi aperti, giochi e spettacoli - la Nazione - Negozi aperti, giochi e spettacoli Numerose le attrazioni dell’evento organizzato per sabato 24 maggio dall’associazione ... Da lanazione.it