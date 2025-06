Sagra della bistecca a Tolfa

Preparati a vivere due serate di autentico piacere alla Sagra della Bistecca di Tolfa! L’11 e 12 luglio, il cuore dell’estate tolfetana si anima tra sapori irresistibili, tradizione e allegria condivisa. Un evento imperdibile che celebra la convivialità e il gusto in una cornice unica, tra rievocazioni storiche e atmosfere coinvolgenti. Non perdere l’occasione di assaporare questa festa speciale: la tua estate a Tolfa sta per diventare indimenticabile!

L’11 e 12 luglio a Tolfa torna la storica Sagra della Bistecca: due serate di gusto, tradizione e convivialità. L’estate tolfetana si accende con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della Bistecca, in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio 2025, a Tolfa, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

