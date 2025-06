Sacchi | La Juventus sta crescendo E Tudor mi ricorda Conte in più aspetti

La Juventus sta vivendo un momento di rinascita, con Tudor che ricorda il suo predecessore Conte, soprattutto in alcuni aspetti chiave. L'ex ct sottolinea come il nuovo corso bianconero abbia eliminato le fragilità dello scorso anno, puntando su solidità e rapidità . Igor emerge come un vero leader, dimostrando un approccio concreto e tatticamente efficace. Il futuro della Vecchia Signora sembra promettere grandi cose, segnando una svolta decisiva per il club.

L'ex ct parla del nuovo corso bianconero: "Non si vedono più le amnesie della scorsa stagione. Igor è un allenatore concreto: massima attenzione difensiva e manovra veloce e verticale ". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sacchi: "La Juventus sta crescendo. E Tudor mi ricorda Conte in più aspetti"

