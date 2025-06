Sabrina Carpenter ha rilasciato una nuova copertina di Man’s Best Friend approvata da Dio

Sabrina Carpenter, artista poliedrica e dall’irresistibile autoironia, torna a stupire i fan con una nuova copertina di "Man’s Best Friend", approvata addirittura da Dio! Dopo le recenti polemiche, la popstar ha deciso di sorprendere tutti presentando un artwork alternativo, mostrando il suo carattere spigliato e genuino. Con il suo senso dell’umorismo contagioso, Sabrina continua a conquistare il pubblico, dimostrando che tra talento e spontaneità si costruisce un successo autentico. In un post sui social, ha scritto: «Ho firmato alcune copie di Man’s Best Friend per voi

Sabrina Carpenter ha tante doti e, tra queste, c’è di sicuro l’autoironia. Dopo le polemiche che negli scorsi giorni hanno travolto lei e la copertina di Man’s Best Friend, il suo nuovo album in uscita il 29 agosto, la popstar statunitense ha presentato un artwork alternativo, e lo ha fatto con il suo consueto senso dell’umorismo. In un post pubblicato sui suoi canali social, ha scritto: «Ho firmato alcune copie di Man’s Best Friend per voi. Ed ecco qui una copertina alternativa, approvata da Dio». Nella nuova cover, la cantautrice rimanda all’aesthetic della vecchia Hollywood, e appare come una diva “colta in flagrante” dai paparazzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter ha rilasciato una nuova copertina di “Man’s Best Friend” «approvata da Dio»

In questa notizia si parla di: sabrina - carpenter - copertina - friend

Il bob mosso di Sabrina Carpenter per il suo compleanno è l’hairstyle di cui abbiamo bisogno quest’estate - Il bob mosso di Sabrina Carpenter per il suo compleanno è l'hairstyle perfetto per l'estate. Con i suoi 26 anni, la popstar ha scelto di festeggiare con uno stile semplice ma d'effetto, mostrando la sua autenticità.

Sabrina Carpenter risponde alle critiche per la copertina del suo nuovo album "Man's Best Friend" | Da http://Rumors.it Vai su X

Sabrina Carpenter risponde alle critiche per la copertina del suo nuovo album "Man's Best Friend" | Da Rumors.it Vai su Facebook

Sabrina Carpenter, ecco la nuova copertina «approvata da Dio» di 'Man's Best Friend'; Le polemiche sulla copertina dell'album di Sabrina Carpenter: ma chi ha paura della sua sessualità?; Sabrina Carpenter, la svolta sexy: foto nuda e copertina provocatoria.

Sabrina Carpenter, ecco la nuova copertina «approvata da Dio» di “Man’s Best Friend” - Dopo le polemiche degli scorsi giorni la popstar ha presentato un artwork alternativo al suo disco di prossima uscita ... Secondo rollingstone.it

Quelli che criticano Sabrina Carpenter sono i nipoti di quelli che si scandalizzavano per Carly Simon - Cinquant’anni fa la cantautrice di ‘You’re So Vain’ posava in ginocchio indossando un baby doll sulla copertina di ‘Playing Possum’: ricorda qualcosa? Si legge su rollingstone.it