Sable in Omaggio sull’Epic Games Store | Un’Avventura Open World da Non Perdere

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: ogni giovedì, l’Epic Games Store sorprende i gamer con regali imperdibili. Oggi, alle ore 17:00, puoi scaricare gratuitamente Sable, un’incantevole avventura open world ricca di misteri e meraviglie. Immergiti in un mondo vibrante e scopri un’arte visiva unica, ispirata ai grandi classici di esplorazione. Non perdere l’occasione di arricchire la tua libreria con questo gioiello: l’avventura ti aspetta!

Come ogni giovedì, l’ Epic Games Store si prepara a regalare un nuovo titolo ai suoi utenti, e questa volta tocca a Sable, un’affascinante avventura open world dallo stile artistico unico e un’atmosfera evocativa. A partire dalle 17:00 di oggi, giovedì 26 giugno, tutti gli utenti della piattaforma potranno aggiungere gratuitamente alla propria libreria Sable, un gioco d’esplorazione ispirato a titoli come Zelda, rilasciato nel 2021 e acclamato da critica e pubblico. Un Viaggio Indimenticabile in un Deserto Misterioso. In Sable, i giocatori vestiranno i panni di una giovane esploratrice in viaggio attraverso un vasto deserto, ricco di segreti, rompicapi ambientali e occasionali sezioni platform. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - Sable in Omaggio sull’Epic Games Store: Un’Avventura Open World da Non Perdere

In questa notizia si parla di: epic - games - sable - omaggio

