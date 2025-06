Sable gratis su Epic Games | Un viaggio onirico nel deserto da non perdere

Scopri Sable, il capolavoro indie che ti trasporta in un viaggio onirico nel deserto, disponibile gratuitamente su Epic Games Store fino al 3 luglio 2025. Immergiti in un mondo surreale dove l’esplorazione e la scoperta sono al centro dell’esperienza, senza combattimenti o conflitti. Preparati a lasciarti affascinare da un’avventura unica e contemplativa: un’occasione imperdibile per vivere un’avventura memorabile e senza precedenti.

Fino al 3 luglio 2025, puoi scaricare gratis dall'Epic Games Store il gioco indie Sable, capolavoro del 2021 sviluppato da Shedworks. Questo gioco d'esordio dello studio britannico offre un'esperienza contemplativa in un open-world surreale, dove ogni duna nasconde relitti di astronavi e storie dimenticate. A differenza dei titoli convenzionali, qui non ci sono combattimenti: solo esplorazione, arrampicate e il rombo rassicurante della vostra hoverbike. Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poter giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala.

