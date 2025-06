Sabato 28 giugno la comunità iraniana in piazza Garibaldi

Sabato 28 giugno, Piazza Garibaldi si anima con la voce vibrante della Comunità iraniana di Parma, unita all’Associazione Italo-Persiana, per una manifestazione di solidarietà al coraggioso popolo iraniano che, rischiando tutto, lotta incessantemente per libertà e democrazia. Un'occasione per sostenere la speranza e rafforzare i legami di solidarietà tra culture diverse. Unitevi a noi in questa vibrante espressione di speranza e resistenza.

La Comunità iraniana di Parma, insieme all’Associazione Italo-Persiana, ha organizzato per sabato, 28 giugno alle 18, una manifestazione pubblica in Piazza Garibaldi in solidarietà con il popolo iraniano, "che continua a lottare — a costo della propria vita — per la libertà, la democrazia e la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

