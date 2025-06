Sabato 28 giugno il funerale di Leonardo Xu morto dopo un incidente in piscina | i dubbi della famiglia

Il dolore per la tragica perdita di Leonardo Xu, solo 10 anni, scuote la comunità di Canneto sull’Oglio. Dopo un incidente in piscina che ha sconvolto tutto, il funerale è programmato per sabato 28 giugno 2025 presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La famiglia, ancora in preda a dubbi e dolore, si prepara a salutare il piccolo, lasciando in tutti un ricordo indelebile di un’anima pura e amata.

È stata fissata per sabato 28 giugno 2025 la data del funerale di Leonardo Xu, il bambino di 10 anni deceduto presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato in terapia intensiva dopo un tragico episodio avvenuto nella piscina comunale di Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona. Il piccolo, residente a Canneto sull'Oglio con la sua famiglia, si trovava nella struttura natatoria insieme al gruppo estivo del grest locale quando, secondo le prime ricostruzioni, ha perso conoscenza in acqua. L'autopsia effettuata nei giorni scorsi ha consentito alla Procura di Cremona di concedere il nullaosta per la sepoltura, permettendo ai genitori di organizzare l'estremo saluto.

