Sabati Ecologici si riparte subito | via gli ingombranti da Piazzale Azzurri

Sabati ecologici: si riparte subito! Il 28 giugno, dalle 8:30 alle 12:30, Piazzale Azzurri d’Italia si trasforma in un luogo di rinascita ambientale. Un’occasione imperdibile per liberarsi degli ingombranti e contribuire a rendere Padova più pulita e vivibile. Non lasciamoci sfuggire questa opportunità di fare la differenza: insieme, possiamo riscoprire il valore del nostro territorio e promuovere un futuro sostenibile.

Se c'è un sabato in cui fare pulizia ha un gusto diverso, quello è il 28 giugno. Dalle 8:30 alle 12:30 in Piazzale Azzurri d'Italia torna l'appuntamento con i Sabati Ecologici, l'iniziativa del Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga pensata per dare una spallata all'abbandono dei.

Sabati ecologici, è il turno di Piazza Azzurri d'Italia - Vivi a Padova? Sabato 31 maggio torna l'appuntamento con i Sabati Ecologici in piazza Azzurri d’Italia, un'iniziativa mensile promossa dal Comune e AcegasApsAmga per mantenere la città pulita e contrastare l’abbandono di rifiuti ingombranti.

