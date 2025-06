Ryan Coogler sul sequel di Sinners – I peccatori | Non vorrai mai chiudere la porta…

Ryan Coogler, celebre regista di "Sinners – I peccatori", ha lasciato intendere che, nonostante il successo travolgente del film nel 2025, il futuro di un sequel rimane avvolto da mistero. Con il suo commento intrigante, "Non vorrai mai chiudere la porta…", ci invita a riflettere sulle possibilità di continuare questa avventura cinematografica. L'aspettativa è alta: sarà davvero il capitolo successivo a sorprenderci? Solo il tempo potrà svelarlo, ma la porta rimane aperta...

Ryan Coogler sul sequel di Sinners – I peccatori: “Non vorrai mai chiudere la porta.” Sinners – I peccatori è uno dei più grandi successi del 2025 e il regista Ryan Coogler ha appena fornito alcune informazioni sulle possibilità che il film abbia un sequel. Sinners è stato un successo al botteghino e il film non basato su un franchise di maggior successo degli ultimi anni, il che significa che un sequel sembra scontato. Tuttavia, Ryan Coogler sembra meno entusiasta di un sequel rispetto a molti fan di Sinners. In un’intervista con The Hollywood Reporter, Coogler è stato chiesto se Sinners avrebbe avuto un sequel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

