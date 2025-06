Rutte non si arrende e ora spinge affinché ogni paese europeo destinare il 5% del PIL al riarmo, con solo la Spagna a opporsi. Una decisione che rischia di compromettere l’unità e la stabilità dell’Europa, svelando le vere intenzioni della NATO e della signora von der Leyen, fervente sostenitrice del folle piano di riarmo. È il momento di riflettere sulle conseguenze di scelte così illudenti e divisive per il nostro futuro collettivo.

