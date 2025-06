Russia la fornitura di missili dall' Iran è a rischio | Teheran punta sulla difesa interna E Mosca guarda alla Corea del Nord

La delicata situazione tra Iran e Israele mette in allerta la Russia, che rischia di vedere compromessa la sua fornitura di missili dall’Iran. Con Teheran che punta ora sulla difesa interna e Mosca che guarda alla Corea del Nord, lo scenario si fa sempre più complesso. La questione non riguarda solo il presente, ma potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici globali, aprendo nuovi rischi e opportunità sul palcoscenico internazionale.

Il recente conflitto tra Iran e Israele potrebbe compromettere la capacità della Russia di ricevere missili balistici da Teheran.

Ue, via libera a 17º pacchetto sanzioni contro Russia per colpire export da 189 navi “fantasma” di petrolio e sostanze chimiche per produzione missili - L'Unione Europea ha approvato un importante 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato a colpire l'esportazione di petrolio e sostanze chimiche attraverso 189 navi fantasma.

La #Russia, secondo quanto trapela, vuole installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, capoluogo del Fezzan libico controllato dal generale Khalifa Haftar Vai su Facebook

