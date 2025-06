Russia arrestato 31enne bielorusso Vladimir Vitkov aveva scaraventato a terra bimbo afghano di 2 anni all’aeroporto di Mosca – VIDEO CHOC

Una scena scioccante all’aeroporto di Mosca: Vladimir Vitkov, 31enne bielorusso, ha scaraventato a terra un bambino afghano di soli 2 anni, lasciandolo in coma con gravi fratture e lesioni. Un gesto che ha scosso tutto il mondo e ha portato all’arresto immediato dell’uomo. La vicenda mette in luce la drammatica realtà di incidenti improvvisi e le conseguenze devastanti di comportamenti irresponsabili. La questione rimane aperta: come prevenire tali tragedie?

Il piccolo, di appena 2 anni, è ora in coma e ha riportato gravi fratture al cranio e lesioni alla colonna vertebrale È stato arrestato il bielorusso 31enne Vladimir Vitkov, il quale, all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, nella notte tra martedì e mercoledì, ha sollevato un bambino di appena 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, arrestato 31enne bielorusso Vladimir Vitkov, aveva scaraventato a terra bimbo afghano di 2 anni all’aeroporto di Mosca – VIDEO CHOC

