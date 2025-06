Ruggeri Atalanta vicina la cessione all’Atletico Madrid | si chiude nei prossimi giorni?

Le ultime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di Matteo Ruggeri: l’Atalanta è ormai a un passo dal cedere il giovane talento all’Atletico Madrid. La trattativa, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si sta avvicinando alla conclusione, aprendo nuove prospettive per la carriera del promettente esterno sinistro classe 2002. Tutto lascia presagire che nei prossimi giorni si ufficializzerà il trasferimento, segnando un importante capitolo sia per Ruggeri che per i rispettivi club.

L'Atalanta è vicina a concludere una cessione importante: Matteo Ruggeri è ormai a un passo dall'Atletico Madrid. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per il trasferimento dell'esterno sinistro classe 2002 ha registrato un'accelerata .

