Ruggeri all’Atletico Madrid niente Angelino | a chi può venderlo la Roma?

scenario favorevole per la cessione, con Ruggeri e altre opzioni sul tavolo. La Roma si trova di fronte a una scelta cruciale: vendere o meno, e a chi affidarsi per rafforzare il proprio presente e futuro. La decisione finale potrebbe segnare un nuovo capitolo nella gestione di Mourinho e nel progetto sportivo del club, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto utile.

Poche riflessioni e voglia di agire per la Roma, che in questi giorni è chiamata ad una decisione più che mai vitale per il proprio mercato: decidere chi sarà il sacrificato d’eccellenza per far quadrare i conti con la UEFA. Serve concretizzare ciò con estrema fretta, entro un 30 giugno sempre più vicino, e il piano del club è piuttosto chiaro. Posto che Svilar non si tocca, il prescelto è Angelino, e si sta facendo di tutto per trovare un acquirente alla svelta, per scongiurare così la partenza di un N’Dicka facilmente vendibile ma punto fermo da cui Gasperini vorrebbe ripartire. Avanti tutta dunque in queste ore per l’addio dell’esterno spagnolo, ma non giungono buone notizie su tale fronte: una delle ultime squadre ad essersi interessate era l’Atletico Madrid, scottata dal no di un Theo Hernandez pronto a volare all’Al Hilal, proprio coloro che per primi volevano Angelino prima del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ruggeri all’Atletico Madrid, niente Angelino: a chi può venderlo la Roma?

In questa notizia si parla di: roma - ruggeri - atletico - madrid

Atalanta, Gasp col dilemma difesa contro la Roma: Ruggeri favorito, jolly de Roon - Il calciatore si prepara per una sfida cruciale contro la Roma, in programma lunedì 12 maggio al Gewiss Stadium alle 20:45.

Translate postMercato, l’Atletico Madrid molla #Angelino: in chiusura l’acquisto di Ruggeri dall’Atalanta https://romanews.eu/mercato-latletico-madrid-molla-angelino-in-chiusura-lacquisto-di-ruggeri-dallatalanta/… #calciomercato #ASRoma #RomanewsE Vai su X

L'Atletico Madrid pesca in casa Atalanta: affare da 20 milioni di euro; Mercato Roma, Atletico Madrid in chiusura per Ruggeri: si allontana Angeliño; Matteo Ruggeri dall’Atalanta all’Atlético Madrid: trattativa in dirittura d’arrivo per il terzino sinistro italiano, cifre e dettagli dell'operazione.

Mercato, l’Atletico Madrid molla Angelino: in chiusura l’acquisto di Ruggeri dall’Atalanta - Nonostante l’interessamento dei giorni scorsi, infatti, per la fascia sinistra i ‘colchoneros’ hanno deciso di affon ... msn.com scrive

Mercato Roma, Atletico Madrid in chiusura per Ruggeri: si allontana Angeliño - Il club spagnolo apprezza la duttilità del terzino sinistro dell'Atalanta e lo ha visionato anche nel corso degli ultimi Europei Under 21: affare in dirittura d'arrivo ... Da msn.com