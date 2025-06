Ruba lo zaino di un ragazzo in treno arrestato in stazione a Salerno

In un’Italia sempre più attenta alla sicurezza, le forze dell’ordine continuano a mettere in atto operazioni decisive contro i reati sui mezzi pubblici. Recenti interventi a Salerno e Napoli testimoniano come la vigilanza sia costante e efficace nel tutelare cittadini e proprietà. Dall’arresto di un ladro di zaini a Salerno all’arresto per evasione a Napoli, si conferma che il territorio è sotto stretta sorveglianza: un esempio di impegno e determinazione.

Nel corso di intensificati servizi di controllo del territorio, disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, sono state effettuate tre operazioni di arresto. Ieri pomeriggio, a Napoli Centrale, gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano per evasione. L’uomo, notato mentre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

