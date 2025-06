RT tappezza Roma Milano e Bologna con la propaganda travestita da documentario

La propaganda russa si fa strada nelle città italiane attraverso cartelloni pubblicitari che promuovono i documentari di RT, ex Russia Today, nonostante il divieto europeo del 2022. Con slogan come “Loro vietano la verità, noi la mostriamo”, queste campagne sfidano le normative e alimentano un'inquietante diffusione di contenuti che distorcono la realtà. La presenza di questa propaganda in Italia solleva importanti questioni sulla libertà d'informazione e la gestione delle influenze straniere nel nostro territorio.

Tredici cartelloni a Roma, cinque a Bologna e quattro a Milano pubblicizzano i documentari di Rt, ex Russia Today, violando il divieto del regolamento europeo 2022350, che vieta la trasmissione – in qualsiasi forma, anche offline – dei contenuti prodotti dall’emittente russa nei Paesi membri dell’Unione europea. Sui cartelloni si legge: “Loro vietano la verità, noi la mostriamo. Trova i doc di RT nella tua città”. La propaganda russa in Italia viaggia anche con i documentari. Il 14 giugno scorso a Milano è stato proiettato pubblicamente il documentario “Donbass ieri, oggi e domani” di Russia Today. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - RT tappezza Roma Milano e Bologna con la propaganda travestita da documentario

