RPM Trio in concerto al teatro Arciliuto

L'energia contagiosa del trio RPM si prepara a conquistare il pubblico del Teatro Arciliuto sabato 27 giugno. Combinando jazz e sonorità moderne, Claudio Piselli, Alessandro Marzi e Pierpaolo Ranieri offriranno un concerto indimenticabile, ricco di emozioni e virtuosismo. Un'occasione imperdibile per immergersi in un mondo sonoro innovativo e coinvolgente, dove ogni nota racconta una storia…

Il trio RPM formato da Claudio Piselli al vibrafono, Alessandro Marzi alla batteria e Pierpaolo Ranieri al basso elettrico sarĂ in concerto sabato 27 giugno al Teatro Arciliuto. Un'esibizione che promette di incantare con il suo mix unico di jazz e sonoritĂ moderne. RPM esegue brani tratti dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

