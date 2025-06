Rotary Club Forlì cambio alla presidenza | Igor Imbroglini succede a Giuseppe De Marinis

Con entusiasmo e spirito di servizio, Igor Imbroglini si prepara a guidare il Rotary Club Forlì nel prossimo anno, portando avanti i valori di solidarietà e impegno civico. Durante la cerimonia al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, ha assunto ufficialmente il comando, succedendo a Giuseppe De Marinis, e si appresta a scrivere un nuovo capitolo di iniziative e progetti per la comunità.

Igor Imbroglini è il nuovo presidente del Rotary Club Forlì per l’annata 2025-2026. È succeduto a Giuseppe De Marinis nella cerimonia del passaggio delle consegne durante la conviviale riservata a soci, consorti, familiari, ospiti e autorità rotariane al Mare Pineta Resort di Milano Marittima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

