Rose Villain al via il Radio Vega Summer Tour 2025

Rose Villain si prepara a infiammare i palchi italiani con il Radio Vega Summer Tour 2025, una tournée imperdibile per tutti gli appassionati di musica. Dopo il successo del singolo estivo "Victoria’s Secret" in collaborazione con Tony Effe, l’artista si appresta a regalare momenti indimenticabili dal vivo. Le date del tour rappresentano l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo le sue hit e scoprire le novità musicali. Non perdere questa straordinaria esperienza musicale!

Rose Villain è pronta a portare la sua musica sui palchi di tutta Italia Radio Vega Summer Tour 2025, il calendario e i biglietti. Con l'estate appena cominciata e la pubblicazione del singolo estivo victoria's secret (Warner Music Italy) insieme a Tony Effe, Rose Villain è pronta a portare la sua musica sui palchi di tutta Italia con il Radio Vega Summer Tour 2025. Le date saranno l'occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta radio vega (album certificato oro) e tutti i grandi successi dell'artista. Appuntamenti che arrivano dopo un anno intenso per l'artista, che l'ha vista protagonista al Festival di Sanremo con la sua fuorilegge e successivamente impegnata nella pubblicazione dell'album che ha chiuso la trilogia musicale iniziata con i suoi lavori precedenti.

