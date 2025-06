Rosa virtutis è la nuova minimacchina di Santa Barbara | FOTO

Rosa Virtutis, la nuova minimacchina di Santa Barbara, segna un emozionante capitolo nel cuore di Viterbo. Con dettagli che richiamano la tradizione e la spiritualità , tra angeli, leoni e la statua della patrona, questa creazione incarna l’anima del quartiere. Dopo sette anni di passione e dedizione, si apre una nuova pagina ricca di storia e fervore, pronta a incantare residenti e visitatori. La festa continua, e il suo splendore è tutto da scoprire.

Rosa virtutis è la nuova minimacchina di Santa Barbara. Un nuovo capitolo prende forma per il quartiere. Il bianco e gli angeli la fanno da padrona, la statua della patrona si ispira a quella che sormonta porta Romana. Non mancano i leoni e altri simbolo di Viterbo. Dopo sette anni di storia e.

