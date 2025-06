Roofman | Channing Tatum e Kirsten Dunst nel primo trailer della commedia poliziesca in arrivo

Preparati a scoprire Roofman, la nuova commedia poliziesca che promette risate e suspense! Con Channing Tatum e Kirsten Dunst nel cast, il trailer esclusivo svela un mix irresistibile di humor e azione sotto la direzione di Derek Cianfrance. Un film che saprà sorprendere gli spettatori e lasciare il segno: questa è solo la prima anteprima di un'uscita imperdibile. Restate sintonizzati per tutte le novità!

È stato pubblicato il primo trailer del film Roofman della Paramount, che offre un primo assaggio della nuova commedia poliziesca con Channing Tatum. Roofman è diretto da Derek Cianfrance, già autore di Blue Valentine e The Place Beyond the Pines, e vede protagonisti Channing Tatum, Kirsten Dunst, Ben Mendelsohn, Peter Dinklage e altri ancora. Il trailer di Roofman presenta al mondo Jeffrey Manchester, interpretato da Channing Tatum, basato su un criminale realmente esistito che è riuscito a sfuggire alle autorità vivendo all’interno di un negozio Toys “R” Us. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

