Rondena Novartis Italia | Da 20 anni in prima linea per cure malattie sangue

Da oltre vent’anni, Novartis Italia si distingue come protagonista nel campo delle terapie per le malattie del sangue, dedicando innovazione e passione alla ricerca di soluzioni efficaci. La disponibilità della prima monoterapia orale per l’emoglobinuria parossistica notturna rappresenta un traguardo importante, simbolo dell’impegno costante in prima linea per migliorare la vita dei pazienti. Un percorso che continua con determinazione e fiducia nel futuro delle cure ematologiche.

(Adnkronos) – "Da oltre vent'anni Novartis è impegnata in prima linea per cercare di ridisegnare gli standard di cura per i tumori del sangue e per gravi patologie ematologiche come l'emoglobinuria parossistica notturna (Epn). Siamo molto soddisfatti che la prima monoterapia orale per l'Epn sia oggi disponibile in Italia. L'Epn è una patologia rara e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: novartis - anni - prima - linea

Rondena (Novartis Italia): Da 20 anni in prima linea per cure malattie sangue; Ostia, sequestrato lo stabilimento balneare il Capanno; Arriva in Italia la prima monoterapia orale di Novartis per la EPN.

Non solo gli ottavi al Mondiale per Club: le tre buone notizie per l’Inter dopo la vittoria col River Plate - I nerazzurri vincono con i gol di Pio Esposito e Bastoni, conquistando il primo posto nel girone E e il pass per gli ottavi ... ilfattoquotidiano.it scrive

Garlasco, “sui rifiuti solo il Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi”: dalle analisi nessun elemento contro Sempio - Dall'incidente probatorio emerge che sui rifiuti della villetta ci sono solo tracce genetiche della vittima e del fidanzato condannato ... Come scrive ilfattoquotidiano.it