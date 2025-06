Roncade mani pulite per prevenire le infezioni | un corso per asilo e casa di riposo

Roncade ha ospitato un coinvolgente percorso educativo dedicato a mani pulite e prevenzione delle infezioni, unendo bambini e nonni in un importante momento di sensibilizzazione. L’obiettivo? Trasmettere l’importanza di pratiche corrette di igiene per tutelare la salute di tutte le età . Un’iniziativa che ha rafforzato il senso di comunità e responsabilità condivisa, dimostrando come piccoli gesti possano fare una grande differenza nella lotta contro le malattie infettive.

Insegnare a bambini e nonni l'importanza di pulirsi in modo corretto le mani per prevenire la diffusione di malattie infettive. Era questo l'obiettivo del percorso che ha visto protagonisti a Roncade gli ospiti della Casa di riposo e gli alunni dell'asilo parrocchiale "Vittoria".

Roncade, a scuola di mani pulite per prevenire le infezioni in asilo e casa di riposo.

