Ronaldo rinnova con l’Al Nassr! L’ex Juve annuncia a sorpresa | Un nuovo capitolo inizia Tutti i dettagli sull’accordo record – FOTO

Cristiano Ronaldo continua a sorprendere il mondo del calcio: l’ex Juventus ha rinnovato con l’Al Nassr fino al 2027, siglando il contratto più ricco di sempre, con un ingaggio da 200 milioni di euro a stagione più 60 milioni dai diritti d’immagine. Una mossa che ribadisce il suo status di superstar mondiale e apre un nuovo capitolo nella sua leggendaria carriera. Scopri tutti i dettagli di questa operazione da record.

Ronaldo rinnova con l’Al Nassr: la FOTO e il messaggio a sorpresa dell’ex calciatore della Juve. Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia, non solo in campo. L’ex attaccante della Juve ha rinnovato con l’ Al-Nassr fino al 2027, firmando quello che Marca definisce il contratto più ricco nella storia del calcio. Si parla di 200 milioni di euro a stagione, più 60 milioni dai diritti d’immagine, per un totale di 260 milioni annui. Cifre impressionanti: oltre 16 milioni al mese, 555 mila euro al giorno, 23 mila euro l’ora, 386 euro al minuto. A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ronaldo rinnova con l’Al Nassr! L’ex Juve annuncia a sorpresa: «Un nuovo capitolo inizia». Tutti i dettagli sull’accordo record – FOTO

