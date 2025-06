Ronaldo non si ferma | ufficiale l' accordo con l' Al Nassr fino al 2027

Ronaldo non si ferma: l'icona portoghese ha appena firmato un nuovo contratto con l'Al Nassr fino al 2027, assicurandosi un ingaggio da capogiro di 200 milioni a stagione. Con questa mossa ambiziosa, il fuoriclasse punta a lasciare un'impronta indelebile e a scrivere il suo nome anche nel prossimo Mondiale del 2026 con il Portogallo. È il momento di fare storia insieme.

Il portoghese ha firmato un biennale a 200 milioni a stagione con il club di Riad. L'obiettivo è il Mondiale del 2026 con il suo Portogallo: "Facciamo la storia insieme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ronaldo non si ferma: ufficiale l'accordo con l'Al Nassr fino al 2027

In questa notizia si parla di: ronaldo - ferma - ufficiale - accordo

Fiorentina, è fatta: arriva Edin Dzeko ? Dopo che le parti si sono avvicinate sempre più, l’accordo è stato trovato e Dzeko è virtualmente già un giocatore della Fiorentina. Arriva da svincolato e dovrebbe firmare per un anno con opzione per il secondo (poss Vai su Facebook

Ronaldo non si ferma: ufficiale l'accordo con l'Al Nassr fino al 2027; Cristiano Ronaldo non si ferma: vicino il rinnovo con l’Al-Nassr, nel mirino i 1000 gol e il Mondiale 2026; L'AL NASSR NON SI FERMA PIÙ: CR7 BATTE 2-1 BONAVENTURA.

Al-Nassr, ufficiale il rinnovo di Cristiano Ronaldo fino al 2027 - La storia tra l’ex Juventus e Real Madrid e la squadra di Riyad prosegue dunque dopo i primi due anni e mezzo gloriosi. Segnala gianlucadimarzio.com

Ronaldo, futuro in Arabia: Cristiano rinnova con l'Al Nassr - Il fuoriclasse portoghese, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 26 giugno, è vicino a firmare un nuovo accordo biennale con l'A ... msn.com scrive