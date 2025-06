Ronaldo futuro in Arabia | Cristiano rinnova con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo ha deciso di continuare la sua avventura in Arabia Saudita, rinnovando il suo contratto con l'Al Nassr. A 40 anni, il fuoriclasse portoghese dimostra ancora una volta il suo spirito indomabile e la passione per il calcio. La sua scelta di restare in Saudi Pro League apre nuove prospettive per il suo futuro e per il panorama calcistico internazionale. Il suo prossimo capitolo sarà all'insegna di nuove sfide e successi.

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo giocherà ancora in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 26 giugno, è vicino a firmare un nuovo accordo biennale con l'Al Nassr, club della Saudi Pro League. Il contratto del capitano del Portogallo, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, era in scadenza il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ronaldo - arabia - cristiano - rinnova

Cristiano Ronaldo è svincolato, annuncio improvviso in Arabia Saudita: “È finita. Grazie a tutti” - Cristiano Ronaldo annuncia la sua separazione dall'Al-Nassr, chiudendo così un capitolo di due stagioni e mezzo in Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo non ha intenzione di ritirarsi e a 40 anni rinnova il suo contratto con gli arabi dell'Al Nassr sino al 2026: l'ex attaccante della Juventus guadagnerà oltre 200 milioni di euro. LEGGI L'ARTICOLO Vai su Facebook

Ronaldo, futuro in Arabia: Cristiano rinnova con l'Al Nassr - Il fuoriclasse portoghese, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 26 giugno, è vicino a firmare un nuovo accordo biennale con l'A ... Si legge su msn.com

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr: i dettagli e le cifre del nuovo contratto - Il campione portoghese, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, è pronto a firmare il nuovo accordo con gli arabi. Lo riporta msn.com