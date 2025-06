Ronaldo futuro in Arabia | Cristiano rinnova con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo rinnova il suo impegno con l’Al Nassr, proseguendo la sua avventura in Arabia Saudita con un nuovo contratto biennale. Dopo aver emozionato i tifosi di tutto il mondo con le sue imprese, il fuoriclasse portoghese continuerà a brillare nella Saudi Pro League, confermando il suo status di leggenda del calcio. Ma quali sono le sfide e le opportunità che lo attendono nel prossimo capitolo della sua carriera?

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo giocherà ancora in Arabia Saudita e guadagnerà ancora di più. Il fuoriclasse portoghese, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 26 giugno, è vicino a firmare un nuovo accordo biennale con l’Al Nassr, club della Saudi Pro League. Il contratto del capitano del Portogallo, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, era in scadenza il prossimo 30 giugno e la decisione era stata già annunciata dallo stesso Ronaldo, sebbene il percorso non sia stato lineare. Ronaldo aveva infatti scritto sui social media “il capitolo è finito” dopo l’ultima partita di campionato dell’Al Nassr il mese scorso, alimentando le speculazioni su un suo possibile addio al club di Riad, poi però aveva smentito ogni voce di mercato: “Praticamente non cambierà nulla, resto all’Al Nassr. 🔗 Leggi su Seriea24.it