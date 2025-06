Roma Un sabato da vivere | al Borgo Guanella arriva l’Onda! Serata speciale per celebrare 10 anni di POG – Progetto Orientamento Giovani

Roma si prepara a vivere un sabato indimenticabile al Borgo Guanella, dove l’atmosfera festosa si accende con l’arrivo di un’onda speciale. Sabato 28 giugno, il quartiere si trasformerà in un palcoscenico di musica, divertimento e celebrazione per i 10 anni di POG – Progetto Orientamento Giovani. Un’occasione unica per riscoprire il cuore pulsante della capitale e lasciarsi coinvolgere dall’energia di una serata che promette emozioni e ricordi indimenticabili.

Il Borgo Don Guanella a #Roma è una casa per tutti, non solo per persone con disabilità, ma anche per giovani che hanno fatto una rigenerante esperienza di Amore. @evacrosetta intervista don Fabio Lorenzetti ? #sullaviadidamasco il 22/6 ore 8.30 #Rai3 Vai su X

