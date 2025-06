Roma Svilar a vita | le novità sul rinnovo

Roma Svilar a vita: le ultime novità sul rinnovo aprono nuovi scenari per il portiere. Manca sempre meno all’inizio del ritiro estivo e Gasperini si prepara a valutare attentamente la rosa giallorossa, dando a molti l’opportunità di mettersi in mostra. Tra questi, Kumbulla mira a conquistare la fiducia del tecnico e rilanciarsi nel prossimo campionato. Secondo quanto riportato da Il, il futuro di alcuni protagonisti potrebbe cambiare radicalmente...

Manca sempre meno all’inizio del ritiro estivo e Gian Piero Gasperini è pronto a valutare attentamente l’intera rosa giallorossa. Per molti giocatori sarà un’occasione importante per mettersi in mostra e conquistare la fiducia del nuovo tecnico. Tra coloro che puntano a rilanciarsi c’è Marash Kumbulla: il difensore vuole sfruttare il ritiro per convincere Gasperini a puntare su di lui in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ogni reparto della Roma è destinato a subire cambiamenti, con un focus particolare sulla difesa. Tra i pochi elementi considerati intoccabili figura Mile Svilar: il portiere classe 1999 rappresenta una certezza e un punto fermo su cui costruire la squadra del futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it