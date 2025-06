Roma servono le cessioni | Angelino è il primo nome di Massara per la cessione

La Roma si prepara a chiudere una cessione strategica entro il 30 giugno, con Angelino come primissima scelta tra le alternative sul tavolo. A quattro giorni dalla scadenza del bilancio, i giallorossi sono sotto pressione per rispettare i parametri UEFA e assicurarsi almeno 10 milioni di euro in plusvalenze. La partita si fa serrata: quale sarà la mossa vincente per la Roma?

La Roma deve chiudere per una cessione entro il 30 giugno: Angelino è il primo nome dei giallorossi, ma ci sono molte alternative A quattro giorni dalla chiusura del bilancio, la Roma è sotto pressione per rispettare i parametri imposti dal settlement agreement con la UEFA. Servono almeno 10 milioni di euro in plusvalenze entro .

Roma, servono cessioni: N'Dicka e Angeliño in uscita. Cristante al Como è una pista ancora aperta; Angelino resta alla Roma (per ora). Gasperini ha già individuato il suo sostituto; Roma, rivoluzione Gasperini: Gosens e Zortea nel mirino, Angelino ai saluti.

Roma, retroscena Angelino: Cosa è emerso anche in base alla valutazione sul mercato - Josè àngel Esmorìs Tasende, detto Angeliño, è stato uno dei migliori esterni del campionato scorso. Come scrive calciomercato.com

Mercato Roma: Angeliño tentato dall'Atletico Madrid, Kumbulla vuole convincere Gasperini - La Roma deve rientrare economicamente entro la fine del mese di giugno per rispettare le regole imposte dalla Uefa per il Fair Play Finanziario e va a caccia del miglior offerent ... Riporta msn.com