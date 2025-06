Roma ricordi Pjanic? UFFICIALE l’addio al CSKA Mosca

Il suo talento, la visione di gioco e i gol memorabili hanno fatto di Pjanic un'icona della Roma. Con il suo recente addio al CSKA Mosca, il cuore giallorosso si riempie di nostalgia e orgoglio: il suo nome resterà per sempre scritto nella storia del club. Il legame tra Pjanic e i tifosi romanisti si rafforza ancora di più, testimonianza di un talento che ha saputo incantare e far sognare.

Nell'arco degli ultimi 10 anni, la Roma ha potuto contare su diversi calciatori di alto spessore. Da Edin Dzeko a Radja Nainggolan, finendo con il più recente Paulo Dybala: sono tanti gli elementi che hanno incantato il pubblico dello stadio Olimpico, con giocate di caratura. Uno di questi è senza ombra di dubbio Miralem Pjanic. Arrivato nell'estate del 2011 dal Lione, il bosniaco è riuscito a lasciare il segno nei suoi 5 anni di permanenza. Il classe 1990 è sempre stato in grado di colpire con un inserimento in area di rigore o con le sue punizioni, taglienti e difficili da parare per il portiere avversario.